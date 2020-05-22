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22.05.2020 - 08:58 | | Fanatik

Beşiktaş'ta Gökhan'ın yerine Nahuel Molina...

Gökhan Gönül’e yeni sözleşme teklifi yapmayan Beşiktaş’a, Boca Juniors’un 22 yaşındaki sağ beki Nahuel Molina önerildi. Kontratı bitecek olan genç oyuncuya teknik kadrodan onay çıktığı öğrenildi.

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Beşiktaş’ta 35 yaşındaki Gökhan Gönül’ün sözleşmesi bu sezon bitiyor. 1.8 milyon Euro kazanan tecrübeli sağ bek, takımda kalmak için indirim yapmaya hazır.

Ancak Gökhan ile henüz iletişime bile geçmeyen Siyah Beyazlılar, alternatif arayışına başladı. Kara Kartal’a bu bölge için önerilen isimlerden biri, Boca Juniors ile sözleşmesi bitecek Nahuel Molina oldu. Yeni sezonda genç ve maliyeti düşük transferler yapacak olan Beşiktaş, 22 yaşındaki futbolcuyu hemen mercek altına aldı. Yapılan ilk araştırmaların ardından teknik ekibin Molina transferine onay verdiği kaydedildi.

Sağ açıkta da oynuyor

Nahuel Molina, Boca Juniors altyapısından yetişti. 22 yaşındaki oyuncu geçen sezon Defansa'da, bu sezon ise Rosario Central’da kiralık olarak forma giydi. Molina, Rosario’da 23 lig maçının 16’sında görev yapıp 1 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Süratiyle dikkat çeken ve sert oynamayı seven genç futbolcu, sağ açıkta da forma giyebiliyor.

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