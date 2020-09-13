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13.09.2020 - 13:39 |

Beşiktaş'ta gol görevi Larin'de

Adale sakatlığını atlatıp takımın son 2 idmanında yer alan Cyle Larin, bu akşamki dev mücadelede Beşiktaş'ın gol yükünü sırtlanan isim olacak. Kanadalı futbolcu, eline geçen bu önemli fırsatı iyi değerlendirip kendisini göstermeye çalışacak.

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Siyah-Beyazlılar'da geçen sezonun son haftasında Burak Yılmaz'ın Fransa'nın Lig 1 ekiplerinden Lille'e transfer olmasının ardından Beşiktaş'ta takviye çalışmaları başlamıştı.

Bu doğrultuda birçok isimle temas kuran ancak henüz hücum hattını yeni bir futbolcuyla güçlendiremeyen Kara Kartal, geçici olarak Belçika ekibi Zulte Waregem'den kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından takıma dönen Cyle Larin'le yola devam etme kararı almıştı.

PAOK'la oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinden itibaren görev başlayan Kanadalı futbolcu, Trabzonspor'la oynanacak zorlu karşılaşmadada görev başında olacak.

KANATLARDAN TAM DESTEK

Adale sakatlığını atlatmasının ardından Siyah-Beyazlılar'ın son 2 idmanında yer alan tecrübeli futbolcu, beklendiği gibi Kara Kartal'ın Trabzon kafilesinde yer aldı. Teknik ekibin yoğun bir çalışma programıyla hazırladığı Larin, Bordo-Mavililer karşısında Beşiktaş'ın skor yükünü üstlenecek. Takımın kanat hattı ve forvet arkasında görev yapacak isimler de Larin'e pozisyon yaratıp deneyimli ismin atacağı gollerle Siyah-Beyazlılar'a zorlu mücadeleden 3 puan çıkarmayı hedefliyor.

Beşiktaşta gol görevi Larinde

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