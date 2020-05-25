25.05.2020 - 21:01 |
BeÅŸiktaÅŸ'ta hazÄ±rlÄ±klar devam ediyor
BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â
BeÅŸiktaÅŸ Futbol TakÄ±mÄ±, akÅŸam antrenmanÄ±yla gÃ¼nÃ¼ tamamladÄ±.Â
Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â
IsÄ±nma, istasyon koÅŸularÄ±, aÃ§ma-germe hareketleriyle baÅŸlayan antrenmanda pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun kontrol pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ve taktik programÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± uygulamalar Ã¼zerinde duruldu.Â
Ä°dman, yarÄ± sahada yapÄ±lan taktik maÃ§Ä± ve ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile sona erdi.Â
BeÅŸiktaÅŸ, hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n yapacaÄŸÄ± Ã§ift antrenmanla devam edecek.
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