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25.05.2020 - 21:01 |

BeÅŸiktaÅŸ'ta hazÄ±rlÄ±klar devam ediyor

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â

BeÅŸiktaÅŸ'ta hazÄ±rlÄ±klar devam ediyor
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BeÅŸiktaÅŸ Futbol TakÄ±mÄ±, akÅŸam antrenmanÄ±yla gÃ¼nÃ¼ tamamladÄ±.Â 

Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â 

IsÄ±nma, istasyon koÅŸularÄ±, aÃ§ma-germe hareketleriyle baÅŸlayan antrenmanda pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun kontrol pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ve taktik programÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± uygulamalar Ã¼zerinde duruldu.Â 

Ä°dman, yarÄ± sahada yapÄ±lan taktik maÃ§Ä± ve ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile sona erdi.Â 

BeÅŸiktaÅŸ, hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n yapacaÄŸÄ± Ã§ift antrenmanla devam edecek.

BeÅŸiktaÅŸta hazÄ±rlÄ±klar devam ediyor

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