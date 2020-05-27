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27.05.2020 - 22:47 | | AA

BeÅŸiktaÅŸ'ta hazÄ±rlÄ±klar devam ediyor

BeÅŸiktaÅŸ, SÃ¼per Lig'e ara verilen dÃ¶nemde hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

BeÅŸiktaÅŸ'ta hazÄ±rlÄ±klar devam ediyor
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BeÅŸiktaÅŸ Futbol TakÄ±mÄ±, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle SÃ¼per Lig'e ara verilen dÃ¶nemde hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â 

Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BJK evzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â 

IsÄ±nma, istasyon koÅŸularÄ± ve aÃ§ma-germe hareketleriyle baÅŸlayan antrenman, pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ve 5'e 2 top kapmayla devam etti. Dar alanda kontrol pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ve taktik programÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± uygulamalarla sÃ¼ren idman, minik kale maÃ§, yarÄ± sahada taktik mÃ¼sabaka ve ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla sona erdi.

Â BeÅŸiktaÅŸ, hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n yapacaÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmayla devam edecek.

BeÅŸiktaÅŸta hazÄ±rlÄ±klar devam ediyor

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