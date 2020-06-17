Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta hedef giderleri düşürmek
17.06.2020 - 11:25 | | TRT Spor

Beşiktaş'ta hedef giderleri düşürmek

Yeni sezonda sözleşmeleri devam eden oyunculardan indirim isteyen Beşiktaş’ta kritik tarih belli oldu. Başkan Ahmet Nur Çebi, düşünmeleri için tüm futbolculara sezon bitene kadar süre verdi.

Beşiktaş'ta hedef giderleri düşürmek
ABONE OL

Mali sıkıntılardan kurtulabilmek adına yeni sezon için radikal kararlar alan Çebi, futbolcularla görüşerek maaşlarında indirim talep etmişti.

Oyuncuların ücretlerine göre yüzde 20 ile 50 arasında fedakarlık isteyen Ahmet Nur Çebi, gelecek cevaba göre yeni sezondaki transfer politikasını belirleyecek.

Bonservisi elinde olan ya da kiralık futbolculara yönelecek Beşiktaş, gelecek vadeden yetenekler için ise düşük olmak kaydıyla bonservis bedeli ödeyecek. Bu konudaki kritik isim ise teknik direktör Sergen Yalçın.

Deneyimli çalıştırıcı, yeni sezonda takımda düşünmediği birkaç ismi yönetime iletse de henüz tamamını dile getirmedi.

Sergen Yalçın’dan gelecek listeye göre hareket edecek olan yönetim, transfer politikasını da buna göre şekillendirecek.

Beşiktaşta hedef giderleri düşürmek

Beşiktaş'ta Çekişmeli Ayak Tenisi Maçı: Burak-Necip VS Gökhan-Caner

La Liga'da 28. haftanın en şık hareketleri!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fenerbahçe kupayı unuttu
    Fenerbahçe kupayı unuttu
  2. MKE Ankaragücü Başkanı Mert: "Bütün maçlara galibiyet için çıkacağız"
    MKE Ankaragücü Başkanı Mert: "Bütün maçlara galibiyet için çıkacağız"
  3. Trabzon yerel basınında Fenerbahçe galibiyetinin yankıları
    Trabzon yerel basınında Fenerbahçe galibiyetinin yankıları
  4. Aston Villa, Luyindama için devrede! Bonservis...
    Aston Villa, Luyindama için devrede! Bonservis...
  5. Beşiktaş, Rus kaleci Stanislav Kritsyuk ile görüşüyor!
    Beşiktaş, Rus kaleci Stanislav Kritsyuk ile görüşüyor!



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Osasuna - Atletico Madrid maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Osasuna - Atletico Madrid maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Manchester City - Arsenal maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Manchester City - Arsenal maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Hüseyin Çimşir ve öğrencileri tarih yazdı

Hüseyin Çimşir ve öğrencileri tarih yazdı

Rıza Çalımbay'dan şampiyonluk açıklaması

Rıza Çalımbay'dan şampiyonluk açıklaması

Sıradaki Haber