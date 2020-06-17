Beşiktaş'ta hedef giderleri düşürmek

Mali sıkıntılardan kurtulabilmek adına yeni sezon için radikal kararlar alan Çebi, futbolcularla görüşerek maaşlarında indirim talep etmişti.

Oyuncuların ücretlerine göre yüzde 20 ile 50 arasında fedakarlık isteyen Ahmet Nur Çebi, gelecek cevaba göre yeni sezondaki transfer politikasını belirleyecek.

Bonservisi elinde olan ya da kiralık futbolculara yönelecek Beşiktaş, gelecek vadeden yetenekler için ise düşük olmak kaydıyla bonservis bedeli ödeyecek. Bu konudaki kritik isim ise teknik direktör Sergen Yalçın.

Deneyimli çalıştırıcı, yeni sezonda takımda düşünmediği birkaç ismi yönetime iletse de henüz tamamını dile getirmedi.

Sergen Yalçın’dan gelecek listeye göre hareket edecek olan yönetim, transfer politikasını da buna göre şekillendirecek.

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