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26.07.2020 - 10:15 | | İHA

Beşiktaş’ta hedef tamamlandı

Gençlerbirliği deplasmanında 3-0’lık galibiyete ulaşan Beşiktaş, Sivasspor’un Göztepe deplasmanında mağlup olmasıyla ligi 3. Sırada bitirdi. Hedefe ulaşan Beşiktaş’ta şimdi yönetim fazla mesaiye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, bütçe doğrultusunda yıldız transferler yapmayı hedefliyor.

Beşiktaş’ta hedef tamamlandı
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Beşiktaş’ta moraller tavan yaptı. Ligin son haftasında Gençlerbirliği’ni deplasmanda 3-0 mağlup eden Beşiktaş, Sivasspor’un Göztepe deplasmanında yenilmesiyle birlikte ligi 3. sırada tamamladı. Trabzonspor’un Avrupa’dan men edilme kararının CAS tarafından onanması halinde önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme hakkı kazanacak olan Beşiktaş, transferlerini de bu doğrultuda yapacak. Bu hafta harekata başlayacak olan yönetim, Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda transferleri bitirmek için görüşmelere hız verecek.

Beşiktaş’ta hedef tamamlandı

N’Sakala tamam, Cisse sırada

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın istediği isimlerden N’Sakala transferini bitiren Beşiktaş Yönetimi, Alanyaspor forması giyen isimlerden Cisse ile de önümüzdeki hafta masaya oturacak. Alanyaspor’un Trabzonspor ile oynayacağı kupa finalinin ardından görüşmelere hız verecek olan yönetim, Burak Yılmaz’ın boşluğunu Cisse ile doldurmayı planlıyor. Transferden Sorumlu Yönetici Erdal Torunoğulları da, özellikle Avrupa’dan uygun maliyetli ses getirecek transferleri araştırıyor.

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Atiba’yla 1 yıl daha

Gençlerbirliği deplasmanında sahaya kaptan olarak çıkan ve takımının ilk golünü atan Atiba’nın da sözleşmesi sona erdi. Beşiktaş Yönetimi, Kanadalı futbolcunun 1 yıl daha oynamasını istiyor. Atiba da kariyerini Beşiktaş’ta sürdürmekten yana. İlerleyen günlerde taraflar bir araya gelerek sözleşme şartlarıyla ilgili görüşecek. Takımda maliyeti yüksek olan isimlerden Vida’ya teklif gelmesi durumunda bu futbolcuyla yolları ayırmayı planlayan yönetim, savunmayı da baştan aşağıya yenilemenin peşinde. Roco’yu da satış listesine koyacak olan siyah-beyazlılarda bu bölge için ilk aday Alanyaspor’lu Wellinton. Yeni sezon hazırlıkları için 10 Ağustos’ta Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde toplanacak olan Beşiktaş’ta yönetim, bu tarihe kadar transferleri netleştirmek istiyor.

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