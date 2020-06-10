Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta Jeroen Zoet ve Lovre Kalinic gündemde!
10.06.2020 - 09:42 | | SABAH

Beşiktaş'ta Jeroen Zoet ve Lovre Kalinic gündemde!

Kartal, yeni sezonda 1 numarayı tecrübeli bir isme emanet etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetici Erdal Torunoğulları, PSV'li Jeroen Zoet'in transfer listelerinde yer aldığını açıkladı. Siyah-beyazlıların, Toulouse ile sözleşmesi biten Lovre Kalinic'le de ciddi bir şekilde ilgilendiği öğrenildi.

Beşiktaş'ta Jeroen Zoet ve Lovre Kalinic gündemde!
ABONE OL

Beşiktaş'ta yönetici Erdal Torunoğulları, PSV'li Jeroen Zoet'in transfer listelerinde yer aldığını açıkladı. Siyah-beyazlıların, Toulouse ile sözleşmesi biten Lovre Kalinic'le de ciddi bir şekilde ilgilendiği öğrenildi.

Normalleşme sürecinin başlamasının ardından Hollanda'dan karayoluyla İstanbul'a dönen Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, Jeroen Zoet ile anlaştıkları yönündeki iddialara açıklık getirdi. Torunoğulları, "Üst düzey bir kaleci almamız gerekiyor. Görüştüğümüz yerli ve yabancı isimler var. PSV'li Zoet de o listede" dedi.

Daha çok bonservisi elinde olan futbolculara yönelen Beşiktaş için Hollandalı file bekçisi ile ilgili en büyük sorun sözleşmesinin 2021'e kadar devam etmesi… Ayrıca PSV'nin yeni teknik ekibi de oyuncuyu sahada görmeden bırakmak istemiyor.

Siyah-beyazlıların ciddi bir şekilde ilgilendiği bir diğer isim ise Toulouse ile mukavelesi 30 Haziran itibarıyla sonra erecek olan Lovre Kalinic. Hırvat kaleci, 2018 yılında da Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ancak transferi gerçekleşmemişti.

Beşiktaşta Jeroen Zoet ve Lovre Kalinic gündemde

Beşiktaş'ta Çekişmeli Ayak Tenisi Maçı: Burak-Necip VS Gökhan-Caner

    Guardiola, Manchester City'i lige hazırlıyor
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika | Fenerbahçe'nin Hasan Ali Kaldırım planı ortaya çıktı
      Son dakika | Fenerbahçe'nin Hasan Ali Kaldırım planı ortaya çıktı
    2. Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'da Nagatomo ayrılıyor...
      Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'da Nagatomo ayrılıyor...
    3. Kortta geri sayım! Djokovic ve Murry...
      Kortta geri sayım! Djokovic ve Murry...
    4. Emre Belözoğlu'nun planları suya düştü!
      Emre Belözoğlu'nun planları suya düştü!
    5. Joker Gustavo! Serdar Aziz'in yanında...
      Joker Gustavo! Serdar Aziz'in yanında...



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    At yarışları geri dönüyor! Seyircisiz koşulacak

    At yarışları geri dönüyor! Seyircisiz koşulacak

    Galatasaray’ın değeri düştü!

    Galatasaray’ın değeri düştü!

    Futbolda dijital dönem!

    Futbolda dijital dönem!

    Türkiye Tenis Federasyonu başkanı Cengiz Durmuş: "Hazırlıklıyız"

    Türkiye Tenis Federasyonu başkanı Cengiz Durmuş: "Hazırlıklıyız"

    Sıradaki Haber