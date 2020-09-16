Beşiktaş'ta Josef de Souza ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni transfer Josef de Souza, takımla ilk antrenmanına çıktı.



Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcıları yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlılar, kondisyon ve taktik çalıştı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve kondisyon koşuları yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.



