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16.09.2020 - 14:20 |

Beşiktaş'ta Josef de Souza ilk antrenmanına çıktı

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi, bugün ilk kez antrenmanda boy gösterdi.

Beşiktaş'ta Josef de Souza ilk antrenmanına çıktı
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Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni transfer Josef de Souza, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcıları yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlılar, kondisyon ve taktik çalıştı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve kondisyon koşuları yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaşta Josef de Souza ilk antrenmanına çıktı

 

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