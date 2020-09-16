16.09.2020 - 14:20 |
Beşiktaş'ta Josef de Souza ilk antrenmanına çıktı
Siyah-beyazlı takımın yeni transferi, bugün ilk kez antrenmanda boy gösterdi.
Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Yeni transfer Josef de Souza, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcıları yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlılar, kondisyon ve taktik çalıştı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve kondisyon koşuları yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.