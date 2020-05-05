Beşiktaş'ta Karius ayrılığı FIFA'ya taşınabilir!

SERDAR SARIDAĞ

Alman kaleci dün son kez tesislere giderek serbest kalmasını sağlayan evrakları imzaladı. Siyah-beyazlı yöneticiler toplantıda maddi konular için avukatlar arasında yapılacak görüşmelerde anlaşma sağlanamazsa konunun FIFA’da çözüme kavuşturulacağını aktardı.

Beşiktaş ile alacakları konusunda uzlaşma sağlayamayan Loris Karius dün resmen kulüple yollarını ayırdı. Ödenmeyen maaşlarının yanı sıra ligin oynanmadığı Nisan ve Mayıs aylarına ait parasını da isteyince Beşiktaş’ın restiyle karşılaşan Alman kaleci yarın ülkesine uçacak. Almanya’da bir süre kalacak olan Karius daha sonra İngiltere’ye geçecek ve Liverpool’un programına göre hareket edecek.

Siyah-beyazlı yöneticilerin, dün BJK Nevzat Demir Tesisleri’ne giderek serbest kalmasını sağlayan evraklara imza atan Karius’a, “Bundan sonra avukatlarımız konuşacak. Bu konu FIFA’ya gitmeden önce avukatlar arasında anlaşma sağlanabilir. Ortak bir noktada buluşamazsak konunun FIFA’da çözülmesini bekleyeceğiz” dediği öğrenildi.

Beşiktaş Kulübü, Loris Karius’un ayrılığıyla ilgili hukuki haklarını kullanacağını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Loris Karius, sözleşmesinin bitmesine 1 ay kala kulübümüz ile kontratını tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir. Dünyada ve ülkemizde koronavirüsün etkisinin arttığı ve sportif faaliyetlerin gerçekleşemez hale geldiği günden itibaren kulübümüzün kendisi ile uzlaşma arayışlarında maalesef bir mesafe katedilememiştir. Kulübümüz bu süreçte yaşayabileceği zararlar konusunda tüm hukuki haklarının saklı olduğunu kendisi ve Liverpool kulübüne bildirmiştir” ifadeleri kullanıldı.