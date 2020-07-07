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07.07.2020 - 13:22 | | İSTANBUL (AA) -

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 31. haftasında 9 Temmuz Perşembe günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

İdmanın pas organizasyonları ve şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaşta Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Hes Kablo Kayserispor ile oynanan müsabakada forma giyen futbolcuların ise esneme çalışması yaptığı kaydedildi.

Beşiktaş, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve tesislerde kampa girecek.

 

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