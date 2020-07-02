Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta Kayserispor hazırlığı!
02.07.2020 - 23:29 | | AA

Beşiktaş'ta Kayserispor hazırlığı!

Süper Lig'in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Kayserispor hazırlığı!
ABONE OL

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında 6 Temmuz Pazartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 

Pas ve dar alanda top kontrolü çalışmasıyla devam eden antrenmanın, taktik programın yer aldığı uygulamalar ile yarım sahada oynanan çift kale maçın ardından tamamlandığı belirtildi. 

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Beşiktaşta Kayserispor hazırlığı

 

Ayrılmaz İkili: Gökhan Gönül ve Caner Erkin

    Juan Cuadrado'nun Torino'ya attığı son dakika golü
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. TBF'den altyapıdan basketbolcu yetiştiren kulüplere teşvik projesi
      TBF'den altyapıdan basketbolcu yetiştiren kulüplere teşvik projesi
    2. Son dakika | TFF, 1. Lig programını duyurdu!
      Son dakika | TFF, 1. Lig programını duyurdu!
    3. Fenerbahçe Beko Igor Kokoskov ile anlaştı! Bogdanovic etkisi...
      Fenerbahçe Beko Igor Kokoskov ile anlaştı! Bogdanovic etkisi...
    4. Manchester City, şampiyon Liverpool'u alkışladı!
      Manchester City, şampiyon Liverpool'u alkışladı!
    5. Cesar Grup Ümraniyespor - Eskişehirspor: 3-0
      Cesar Grup Ümraniyespor - Eskişehirspor: 3-0



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Berna Gözbaşı: "Bu takımı kimse yıkamaz"

    Berna Gözbaşı: "Bu takımı kimse yıkamaz"

    Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Başakşehir'de tüm koronavirüs testleri negatif!

    Başakşehir'de tüm koronavirüs testleri negatif!

    Fenerbahçe Beko, Igor Kokoskov ile anlaştı!

    Fenerbahçe Beko, Igor Kokoskov ile anlaştı!

    Sıradaki Haber