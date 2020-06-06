Teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n yÃ¶netiminde yapÄ±lan antrenman; sahada yapÄ±lan Ä±sÄ±nma koÅŸularÄ±, istasyon koÅŸularÄ± ve streching Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile baÅŸladÄ±.Â Pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±, 5'e 2 Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ve taktik programÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± uygulamalarla devam eden antrenman; yarÄ±m sahada deÄŸiÅŸmeli olarak yapÄ±lan Ã§ift kale maÃ§, kondisyon koÅŸularÄ± ve ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile sona erdi.

YarÄ±nÄ± izinli olarak geÃ§irecek siyah-beyazlÄ±lar, hazÄ±rlÄ±klarÄ±na pazartesi gÃ¼nÃ¼ saat 11.00'de antrenmanla devam edecek.

N'KOUDOU'NUN DURUMU PAZARTESÄ° BELLÄ° OLACAK

Ã–te yandan sol Ã¶n uyluk adalesinde Ã¶dem olduÄŸu gerekÃ§esiyle bir sÃ¼redir antrenmanlarda yer almayan Kevin N'Koudou'nun durumu pazartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak kontroller sonrasÄ±nda belli olacak. FransÄ±z futbolcunun kontrollerinin ardÄ±ndan antrenmanlarda almasÄ± halinde Antalyaspor maÃ§Ä±nda forma giymesi bekleniyor.Â

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