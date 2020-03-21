Beşiktaş'ta kilo uyarısı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun ligleri ertelemesi üzerine kulüp tarafından izne çıkarılan Beşiktaşlı futbolcular evde kaldıkları sürede formlarını da korumaya çalışacak. Evde yapılabilecek antrenmanların yanı sıra açık havada da fiziksel program uygulayacak olan siyah-beyazlı oyunculara, beslenme alışkanlıkları konusunda ciddi uyarılarda bulunuldu. Kulüp antrenörleri ve diyetisyenlerin, kilo almamaları yönünde yaptıkları uyarılarla evlerine giden futbolculara, çok kritik bir durum söz konusu olmadıkça dışarı çıkmamaları da bildirildi.

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