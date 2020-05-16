Beşiktaş'ta kırmızı alarm! Koronavirüs önlemi...

SERDAR SARIDAĞ

BJK Nevzat Demir Tesisleri’ne önümüzdeki dönem sadece belirli kişiler alınacak. Yönetim toplantıları video konferansla yapılacak ve tesislere yalnızca futboldan sorumlu idareciler girebilecek. Futbolcuların tesis dışı yaşamları da gözlem altında tutulacak

Beşiktaş Kulübü, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin de aralarında yer aldığı toplam 10 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından yönetim, teknik heyet, futbolcular ve tüm personeli karantina altına alırken, tedbirlerin daha da artırılmasını kararlaştırdı.

Ümraniye’de vaka sayısının tamamen sıfırlanmasıyla birlikte BJK Nevzat Demir Tesisleri’ne sadece belirli kişiler girebilecek. Ayrıca futbolcuların tesis dışı yaşamları da gözlem altında tutulacak.

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin de virüse yakalanmasıyla salgının takımdan mı yönetime yoksa yönetimden mi takıma geçtiğini tespit etmeye çalışan siyah-beyazlılar, öncelikle yönetim kurulu toplantılarını ikinci bir karara kadar sanal ortama taşıyacak. Tesislere ise yalnızca mecburiyet halinde futbol branşına bakan yöneticilerden bir kişinin gitmesi planlanıyor.

Personel sayısını da pandemi kurallarına göre düzenleyecek olan Beşiktaş Yönetimi, liglerin oynanmasının kesinleşmesi halinde maç ekibini sürekli tesislerde tutmaya çalışacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirleyeceği yol haritasına göre bir planlama yapacak olan siyah-beyazlılar, mümkün olduğu kadar futbolcuları tesislerde tutmayı planlıyor. Ayrıca BJK Nevzat Demir Tesisleri’nin kamp ve konaklama için ideal bir yer olması nedeniyle, yönetimin futbol takımını karantina kampına almaya hazırlandığı aktarıldı.

Yabancılar için özel izin

Yönetim kurulunun verdiği özel izinle yurt dışına çıktıkları için İstanbul’a dönüşlerinde 14 gün zorunlu karantina altına alınan Beşiktaş’ın yabancı oyuncularından Victor Ruiz, Kevin Prince Boateng, Adem Ljajic, Kevin N’Koudou ve Jeremain Lens pazartesi günü serbest kalacak. 14 günlük karantina dönemini Güngören’deki bir öğrenci yurdunda tamamlayan siyah-beyazlı futbolcular evlerine giderek beklemeye geçecek. İstanbul’da henüz evi olmadığı için otelde kalan Boateng dışındaki isimlere evlerinden çıkmama talimatı verildi. Ganalı oyuncudan da vaktini oteldeki dairesinde geçirmesi istendi.

Kalan maçların oynanması durumunu göz önünde bulundurarak artık fire vermek istemeyen siyah-beyazlı yönetim, pazartesi gününün sokağa çıkma yasağına denk gelmesi nedeniyle, yabancı oyuncular için emniyetten özel izin alacak. Ayrıca futbolcuları evlerine götürecek olan personele de kulübün özel izin kağıtları çıkartacağı bildirildi

Kritik gün 20 Mayıs

Beşiktaş’ta yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarına 20 Mayıs Çarşamba günü bir kez daha koronavirüs testi uygulanacak.

Toplam 10 koronavirüs vakası bulunan siyah-beyazlı kulüpte çarşamba günü yapılacak testlerin sonucu büyük önem taşıyor. Pozitif testlerin negatife dönmesi halinde herkes rahat bir nefes alacak ve gruplar halinde gerçekleştirilen antrenmanlar yeniden başlayacak. Ancak pozitif vakaların durumunda değişiklik olmazsa veya bu isimlere yenileri eklenirse BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki karantina durumu devam edecek.

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