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25.01.2021 - 11:07 |

Beşiktaş'ta korkulan olmadı! Trabzonspor karşısında...

Göztepe karşısına ceza sınırında çıkan Vida, Mensah ve Ghezzal mücadeleye kart görmeden tamamladı. 3 futbolcu da önümüzdeki hafta oynanacak kritik Trabzonspor maçında forma giyebilecek.

Beşiktaş'ta korkulan olmadı! Trabzonspor karşısında...
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Beşiktaş için dün kazanmak kadar sınırdaki yıldızlarını kaybetmemek de önemliydi. Öyle ki takımın kilit isimleri Domagoj Vida, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal, Trabzonspor karşılaşması öncesi ceza sınırındaydı.

Kıran kırana geçen Göztepe mücadelesinde özellikle Mensah ve Ghezzal ikilisi kart görmenin eşiğinden döndü. Siyah-Beyazlılar'ın savunmadaki lideri Vida ise 90 dakika boyunca oldukça dikkatliydi. Teknik direktör Sergen Yalçın, agresif bir maç çıkartan Mensah'ı ikinci yarıda kenara alırken, Ljajic'in golünde asisti yapan Ghezzal'ı da 64. dakikada Gökhan Töre ile değiştirdi.

Korkulan olmadı

Sonuç olarak Kara Kartal'ın 3 yıldızı da zorlu karşılaşmayı kart görmeden tamamladı ve ikinci yarının ilk maçı olan Trabzonspor derbisi öncesi sınırdakilerde korkulan yaşanmadı. Sergen hoca, önümüzdeki hafta Vodafone Park'ta oynanacak Trabzonspor mücadelesinde bu isimlerden yararlanabilecek. Lider Beşiktaş'ta hedef; 1. haftada 4-1'lik skorla deplasmanda mağlup ettikleri Bordo-Mavililer'i, Dolmabahçe'de de dize getirmek.

Beşiktaşta korkulan olmadı Trabzonspor karşısında...

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