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15.08.2020 - 07:00 |

Beşiktaş'ta koronavirüs önlemleri hazır

Beşiktaş’ta, Teknik direktör Sergen Yalçın, sezon için yaşanan problemlerin yeniden yaşanmaması için tedbirlerin daha sıkı alınması konusunda yönetimle görüştü.

Beşiktaş'ta koronavirüs önlemleri hazır
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Geçtiğimiz sezon, salgın döneminde koronavirüs virüsünden en çok etkilenen kulüplerin başında gelen Beşiktaş’ta, Teknik direktör Sergen Yalçın, aynı problemlerin yeniden yaşanmaması için tedbirlerin daha sıkı alınması konusunda yönetimle görüştü.
Futbolcusundan, tesislerdeki güvenlik görevlisine kadar herkese test yaptıran Beşiktaş Yönetimi, maske-mesafe-temizlik kurallarını yerine getirilmesini sağlarken, PAOK maçı öncesinde ek önlemler alacak. Futbolculara, antrenman dışındaki zamanlarında sosyal mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunan yönetim, tesislere giriş çıkışı kontrol altında tutacak.
Yönetim kurulu toplantılarından, tesislere gelen ziyaretçilere kadar bir çok konuya kısıtlama getirecek olan Beşiktaş Yönetimi, sezona geride başlamamak için adeta karantina kuralları uygulayacak.

Beşiktaşta koronavirüs önlemleri hazır

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