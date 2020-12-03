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03.12.2020 - 07:00 |

Beşiktaş'ta Larin yoksa N’Koudou var

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın derbide gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Larin’in yokluğunda sol kanatta Kevin N’Koudou’ya forma vereceği öğrenildi.

Beşiktaş'ta Larin yoksa N’Koudou var
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Kartal’da Teknik Direktör Sergen Yalçın yarın akşam oynayacakları Kasımpaşa maçında sahaya süreceği 11’i büyük ölçüde belirledi.

Siyah-beyazlı hocanın, Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Cyle Larin’in yokluğunda sol kanatta Kevin N’Koudou’ya forma vereceği öğrenildi. Derbide sonradan oyuna dahil olan ve N’Sakala’ya yaptığı şık asistle dikkat çeken N’Koudou’nun idmanlarda da iyi performans sergilediği ve teknik heyetin güvenini kazandığı ifade edildi.

Sergen Yalçın’ın kaledeki tercihini ise Ersin Destanoğlu’ndan yana kullanması bekleniyor. Siyah-beyazlı hocanın, Ersin’in cezalı olduğu Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında kaleyi teslim alan Utku Yuvakuran’ın performansından memnun kaldığı ancak birinci kalecisi olan Ersin’le yola devam etmeyi planladığı aktarıldı.

Beşiktaşta Larin yoksa N’Koudou var

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