Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta Lens, Mirin ve Douglas ayrılığa yanaşmıyor
20.01.2021 - 07:00 |

Beşiktaş'ta Lens, Mirin ve Douglas ayrılığa yanaşmıyor

Kadro dışı olan Lens, Douglas ve Mirin ayrılığa yanaşmıyor, sözleşmelerinin karşılıklı fesh edilmesini de kabul etmiyor

Beşiktaş'ta Lens, Mirin ve Douglas ayrılığa yanaşmıyor
ABONE OL

Beşiktaş Yönetimi, sezon başında teknik heyetin isteğiyle kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, Douglas ve Isimat Mirin’i takımdan göndermek için her yolu deniyor, ancak bu futbolcuların direnişini bir türlü kıramıyor. Aylardır takımdan ayrı çalışan ve garanti ücretlerini almaya devam eden Lens, Douglas, Mirin’in yönetimin ayrılık için ortaya koyduğu tüm formülleri kesin bir dille geri çevirdiği ortaya çıktı.

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin ayrılık konusunda defalarca görüştüğü oyuncuları ikna edemediği aktarıldı. Lens, Douglas ve Mirin’in çeşitli kulüplerden kendilerine gelen transfer tekliflerini geri çevirdikleri, Beşiktaş’la olan sözleşmelerinin bedelsiz fesh edilmesini de kesinlikle kabul etmedikleri vurgulandı.

Kadro dışı olan oyuncuların Kartal’a yıllık maliyetleri toplam 4 milyon 225 bin euroyu buluyor. Siyah-beyazlılar, Lens’e 1 milyon 950 bin, Mirin’e 1 milyon 275 bin ve Douglas’a 1 milyon euro garanti ücret ödüyor. Üç oyuncunun da 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş’ta Tyler Boyd da sezon başı kadro dışı kalmıştı. Lens, Douglas ve Mirin’in aksine takımla çalışan ABD’li oyuncu ikinci yarı listesinde yer alacak.

Beşiktaşta Lens, Mirin ve Douglas ayrılığa yanaşmıyor

    Diletta Leotta formunu koruyor! Sosyal medyadan...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. TFF'den flaş karar!
      TFF'den flaş karar!
    2. Roma'da büyük skandal!
      Roma'da büyük skandal!
    3. Hulk bombası! Süper Lig'in devi resmen...
      Hulk bombası! Süper Lig'in devi resmen...
    4. Mesut Özil transferi Avrupa'da manşetlerde!
      Mesut Özil transferi Avrupa'da manşetlerde!
    5. Ayrılığa yanaşmıyorlar!
      Ayrılığa yanaşmıyorlar!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ERA Nymburk: 97 - TOFAŞ: 103

    ERA Nymburk: 97 - TOFAŞ: 103

    USK Prag: 70 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 99

    USK Prag: 70 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 99

    Abdullah Avcı'dan flaş Pereira sözler: Ona planlarımda olmadığını söyledim!

    Abdullah Avcı'dan flaş Pereira sözler: Ona planlarımda olmadığını söyledim!

    Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan "Abdülkadir Ömür" paylaşımı

    Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan "Abdülkadir Ömür" paylaşımı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet