Beşiktaş'ta Lens, Mirin ve Douglas ayrılığa yanaşmıyor

Beşiktaş Yönetimi, sezon başında teknik heyetin isteğiyle kadro dışı bırakılan Jeremain Lens, Douglas ve Isimat Mirin’i takımdan göndermek için her yolu deniyor, ancak bu futbolcuların direnişini bir türlü kıramıyor. Aylardır takımdan ayrı çalışan ve garanti ücretlerini almaya devam eden Lens, Douglas, Mirin’in yönetimin ayrılık için ortaya koyduğu tüm formülleri kesin bir dille geri çevirdiği ortaya çıktı.

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin ayrılık konusunda defalarca görüştüğü oyuncuları ikna edemediği aktarıldı. Lens, Douglas ve Mirin’in çeşitli kulüplerden kendilerine gelen transfer tekliflerini geri çevirdikleri, Beşiktaş’la olan sözleşmelerinin bedelsiz fesh edilmesini de kesinlikle kabul etmedikleri vurgulandı.

Kadro dışı olan oyuncuların Kartal’a yıllık maliyetleri toplam 4 milyon 225 bin euroyu buluyor. Siyah-beyazlılar, Lens’e 1 milyon 950 bin, Mirin’e 1 milyon 275 bin ve Douglas’a 1 milyon euro garanti ücret ödüyor. Üç oyuncunun da 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş’ta Tyler Boyd da sezon başı kadro dışı kalmıştı. Lens, Douglas ve Mirin’in aksine takımla çalışan ABD’li oyuncu ikinci yarı listesinde yer alacak.