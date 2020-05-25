Beşiktaş'ta Leroy Fer bombası! Anlaşma sağlandı

Beşiktaş'ın Feyenoord forması giyen Leroy Fer'e sözleşme teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Hollanda ekibi ile kontratı sezon sonunda bitecek tecrübeli oyuncu için siyah beyazlılar 3 yıllık bir teklif hazırladı. Feyenoord'ta kazandığı ücretten daha fazla bir bedel öneren Beşiktaş'ın Leroy Fer ile her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi.

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