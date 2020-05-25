25.05.2020 - 19:35 | | Fanatik
Beşiktaş'ta Leroy Fer bombası! Anlaşma sağlandı
Beşiktaş'ın Feyenoord'ta forma giyen 30 yaşındaki Leroy Fer için teklif yaptığı iddia edildi.
Beşiktaş'ın Feyenoord forması giyen Leroy Fer'e sözleşme teklifinde bulunduğu iddia edildi.
Hollanda ekibi ile kontratı sezon sonunda bitecek tecrübeli oyuncu için siyah beyazlılar 3 yıllık bir teklif hazırladı. Feyenoord'ta kazandığı ücretten daha fazla bir bedel öneren Beşiktaş'ın Leroy Fer ile her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi.
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