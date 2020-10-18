Beşiktaş'ta Ljajic alarmı

Adem Ljajic'in formsuzluğu milli takıma da yansıdı. Boşnak asıllı futbolcu, Sırbistan'ın Macaristan ile oynadığı maçta ilk yarı sonunda oyundan alınırken, Türkiye karşısında forma şansı bulamadı.

Beşiktaş'ın, G.Birliği ile oynadığı karşılaşmada ise fazla kilolarıyla objektiflere yansıyan 29 yaşındaki futbolcu, bir an önce fiziksel açıdan kendisini bulması adına özel idman programına tabi tutulacak. Ayrıca teknik heyet ve yönetimin oyuncuyla özel bir görüşme yapmayı planladığı öğrenildi.

2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Ljajic'e ocak ayına kadar şans tanınacağı, kendisini toparlayamaması halinde gelecek planlarının dışında bırakılacağı belirtildi.