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20.02.2020 - 15:26 | | İSTANBUL (AA) -

Beşiktaş'ta Ljajic yine antrenmana katılmadı

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

 

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmana, bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ve yüksek ateş nedeniyle tedavisi süren Adem Ljajic katılmadı.

Sağanak yağmur altında 1,5 saate yakın süren idman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve açma germe çalışması ile başladı.

Ayak tenisi oyunlarının gruplar halinde değişmeli olarak yapıldığı antrenman, şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın 17.00'de gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

Beşiktaşta Ljajic yine antrenmana katılmadı

 

 

 

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