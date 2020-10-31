Beşiktaş'ta localara büyük talep!

550 TL ile 1450 TL arasında satışa sunulan toplamda 147 loca ve 1903 tribünün 3 bin 300 kapasitesinin yarısı kadar biletin, kısa süre içerisinde tükendiği bildirildi. Yarınki mücadelede tribünlerde bin 650 Beşiktaşlı taraftar, uzun süre sonra Dolmabahçe’de takımlarına destek verecek.