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04.03.2020 - 08:42 | | Sabah

Beşiktaş'ta Loris Karius'un yerine düşünülen isim Claudio Bravo

Beşiktaş'ta sezon sonu yolların ayrılacağı Loris Karius'un yerine Manchester City'nin sözleşme yenilemek istemediği Claudio Bravo gündeme geldi.

Beşiktaş'ta Loris Karius'un yerine düşünülen isim Claudio Bravo

Kaleci arayan Beşiktaş'a menajerler Claudio Bravo ismini önerdi. M.City'nin sözleşmesini uzatmak istemediğini söyleyen menajeri siyah-beyazlı yöneticilere "En az 2 sezon daha üst düzey daha futbol oynayabilir" dedi. Yönetimin de bonservis bedeli ödeyemeyeceği 37 yaşındaki kaleci konusunu Sergen Yalçın'la görüşeceği bildirildi.

KARIUS'A TALİP VAR!

Yolların ayrılacağı Loris Karius'a, Belçika Ligi takımlarından Anderlecht'in talip olduğu iddia edildi. Kalecisi Hendrik Van Crombrugge'e Köln ve Schalke'nin talip olduğu Brüksel ekibinin, bu transfer gerçekleşmesi durumunda sezon sonunda Liverpool'a geri dönecek Karius'u alacağı ileri sürüldü.

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