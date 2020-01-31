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31.01.2020 - 08:00 |

Beşiktaş'ta Lucescu operasyonu

Siyah-beyazlı yönetimin Romanya’ya gönderdiği İbrahim Altınsay ve Cenk Sümer, Mircea Lucescu ile Bükreş’te masaya oturarak sportif direktörlük teklifi yaptı. Rumen futbol adamı görevi kabul ederse transfer, scouting, altyapı ve dış ilişkilerden sorumlu olacak

Beşiktaş'ta Lucescu operasyonu

Sergen Yalçın’ı teknik direktörlük görevine getiren Beşiktaş Yönetimi, sportif direktörlük için de Mircea Lucescu ile görüşmelerini sürdürüyor. Bu konuda Lucescu ile iyi ilişkileri bulunan ve kulübe gönüllü danışmanlık yapan İbrahim Altınsay’ı görevlendiren siyah-beyazlılar, Beşiktaş Sportif AŞ’den Cenk Sümer’i de Romanya’ya gönderdi.

Sportif direktörlüğe soğuk bakan fakat Bükreş’e kadar giden heyetin ikna çabaları karşısında yumuşama gösteren Rumen teknik adamın bir kaç gün içerisinde son kararını yönetime bildireceği öğrenildi. Sergen Yalçın’ın teknik patronluk için çok doğru bir tercih olduğunu siyah-beyazlılara ileten Lucescu, anlaşmaya imza atması halinde maaş ve prim sistemiyle Beşiktaş’ta görev alacak.
Dünya futbolunda önemli ikili ilişkilere sahip olması ve güçlü bağlantıları sayesinde geçmişte Shakhtar Donetsk’ten birçok yıldız oyuncuyu Avrupa’nın dev kulüplerine gönderen Lucescu’yu bu vasıfları nedeniyle göreve getirmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, Beşiktaş’ı da aynı sistem üzerinde yapılandırmak istiyor.

Sahada yok

Mircea Lucescu’nun teklifi kabul etmesi durumunda, saha içine kesinlikle karışmayacağı kaydedildi. Rumen teknik adamın; transfer, altyapı, scouting ve futbolun dış ilişkiler bölümleriyle yakından ilgileneği aktarıldı.

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