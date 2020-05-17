17.05.2020 - 07:00 |
Beşiktaş'ta Marcelo Guedes heyecanı!
Beşiktaş’ın eski stoperi Marcelo Guedes, sosyal medya hesabından yeni bir Beşiktaş paylaşımına imza attı.
Kariyerini Lyon’da sürdüren Beşiktaş’ın eski stoperi Marcelo Guedes, sosyal medya hesabından yeni bir Beşiktaş paylaşımına imza attı. Brezilyalı futbolcu, şampiyonluk yaşadığı 2015-2016 sezonunun 33. haftasında Osmanlıspor’a Vodafone Park’ta attığı 2 golün videosunu paylaşırken, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Videosu binlerce beğeni alan Marcelo, o tarihte şampiyonluğa yaptığı katkı için mutlu olduğunu aktardı.
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