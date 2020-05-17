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17.05.2020 - 07:00 |

Beşiktaş'ta Marcelo Guedes heyecanı!

Beşiktaş’ın eski stoperi Marcelo Guedes, sosyal medya hesabından yeni bir Beşiktaş paylaşımına imza attı.

Beşiktaş'ta Marcelo Guedes heyecanı!
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Kariyerini Lyon’da sürdüren Beşiktaş’ın eski stoperi Marcelo Guedes, sosyal medya hesabından yeni bir Beşiktaş paylaşımına imza attı. Brezilyalı futbolcu, şampiyonluk yaşadığı 2015-2016 sezonunun 33. haftasında Osmanlıspor’a Vodafone Park’ta attığı 2 golün videosunu paylaşırken, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Videosu binlerce beğeni alan Marcelo, o tarihte şampiyonluğa yaptığı katkı için mutlu olduğunu aktardı.

Beşiktaşta Marcelo Guedes heyecanı

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