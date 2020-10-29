29.10.2020 - 07:00 |
Beşiktaş'ta Mensah sevinci
Süper Lig’in 7. haftasında pazar günü Vodafone Park’ta Yeni Malatyaspor’la karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı futbolcular, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda, ısınma hareketleri ve istasyon koşularından sonra yarı sahada taktik çalışmalar gerçekleştirdi. 14 Ekim’de Kovid-19 testi pozitif çıkan Mensah izolasyon sürecini tamamlayarak takıma geri döndü. Ganalı yıldız idmanın tamamında takımla çalıştı.
Bernard Mensah'ın Beşiktaş'taki İlk Açıklamaları