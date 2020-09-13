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13.09.2020 - 22:56 |

Beşiktaş'ta Mensah'tan şampiyonluk itirafı!

Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Mensah maç sonu açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta Mensah'tan şampiyonluk itirafı!
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Süper Lig'de sezonun açılış haftasında Trabzonspor'a konuk olan Beşiktaş rakibini dev maçta 3-1 yendi ve lige üç puanla başladı.

64. dakikada penaltıdan topu filelere gönderen Bernard Mensah, maçın ardından verdiği demeçte takımda kalmak istediğini ve şampiyonluk istediğini vurguladı.

Kayserispor'dan kiralık olarak transfer edilen Mensah, ''Kasımpaşa'da, Kayserispor'da bulundum. Şu anda büyük bir takımdayım. Şampiyon olmak istiyoruz bunun için de her maçı kazanmak istiyoruz. Hedefimiz şampiyonluk ve burada kalmak istiyorum. İyi bir hocamız var. Hedefim her zaman daha fazlasını yapmak. Bu kupa olur şampiyonluk olur. Her kupa her şampiyonluk bizim için değerli.'' diye konuştu.

Beşiktaşta Mensahtan şampiyonluk itirafı

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