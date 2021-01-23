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23.01.2021 - 18:45 |

Beşiktaş'ta neşeli antrenman!

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş'ta neşeli antrenman!
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Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla başladı. 

Gruplar halinde ayak tenisi maçlarıyla devam eden antrenman, serbest koşuların ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi. 

Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, tesislerinde kampa girdi.

Beşiktaşta neşeli antrenman

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