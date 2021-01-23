Beşiktaş'ta neşeli antrenman!

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla başladı.

Gruplar halinde ayak tenisi maçlarıyla devam eden antrenman, serbest koşuların ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, tesislerinde kampa girdi.