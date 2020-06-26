Beşiktaş'ta Nika Ninua imzaya kaldı!

SERDAR SARIDAĞ

Siyah-beyazlı yönetim tarafından uzun süredir takip edilen Gürcü futbolcu ve kulübüyle anlaşma sağlandığı ancak henüz ıslak imzaların atılmadığı öğrenildi. Sergen Yalçın’ın ikinci kez onay vermesi halinde Nika Ninua’nın sözleşme imzalamak için İstanbul’a davet edileceği belirlendi

Transfer çalışmalarını uzun süre önce başlatan Beşiktaş Yönetimi, Aytemiz Alanyasporlu Fabrice NSakala’dan sonra Gürcü ekibi Dinamo Tiflis’te top koşturan 21 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu Nika Ninua ile de anlaşmaya çok yaklaştı.

Henüz transferde görüştüğü hiçbir oyuncuyla ıslak imza atmayan siyah-beyazlılar, Nika Ninua konusunda Teknik Direktör Sergen Yalçın ile bir kez daha görüşecek. Daha önce yapılan toplantıda bu oyuncuya onay veren Sergen Yalçın’a, “son kararın mı” diye sorulacak. Ligin devre arasına doğru seçimi kazanmış olmasına rağmen Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin, Nika Ninua’yı çok öncesinden takip ettiği ortaya çıktı. Yönetime gelir gelmez transferde hazırlıksız yakalanmamak için uzun süre önce başlatılan çalışmalar neticesinde gündeme gelen Ninua için birçok scoutun olumlu raporlar verdiği bildirildi.







Teknik heyetten ikinci kez onay çıkması durumunda bu oyuncuyu sözleşme imzalatmak için İstanbul’a getirtecek olan Beşiktaş Yönetimi, kontratı biten Atiba Hutchinson ve kiralık olan Mohamed Elneny’nin alternatifini de şimdiden hazırlamak istiyor. Nika Ninua’nın Beşiktaş’tan haber beklediği ifade edilirken, oyuncunun tüm maddi şartları kabul ettiği vurgulandı.



Ninua profilinde birçok oyuncuyu uzun zamandır takip eden Beşiktaş Yönetimi önümüzdeki transfer sezonunda birçok genç ve yetenekli oyuncuyu kadroya katmanın planlarını yapıyor. Siyah-beyazlıların gençlerin yanı sıra şampiyonluk yarışına büyük katkı sağlayacak tecrübeli isimleri de transfer etmesi bekleniyor.

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