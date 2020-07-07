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07.07.2020 - 13:36 | | Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA

Beşiktaş'ta N'Koudou bilmecesi

Beşiktaş'ın Hes Kablo Kayserispor'a 3-1 yenildiği maç öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın'ın N'Koudou hakkında yaptığı 'kronik sakatlığı var' açıklaması siyah beyazlıların önemli bir gündem maddesi haline geldi.

Beşiktaş'ta N'Koudou bilmecesi
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Sezon başında bonservisinin yarısına 4.5 milyon Euro ödenerek Tottenham'dan alınan Fransız oyuncu, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın'ın vazgeçmediği futbolculardan biri konumundaydı. Abdullah Avcı döneminde 18 lig maçının 12'sinde oynayan N'Koudou, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde de 11 maçın tamamında görev aldı. Abdullah Avcı döneminde 8 maçta 'adale sorunu' yaşayarak maça çıkmayan N'Koudou'nun, Sergen Yalçın geldikten sonra 10 hafta boyunca sakatlık yaşamaması, işin ilginç bir boyutunu gözler önüne seriliyor. Üstelik Avcı döneminde 12 maçın 7'sine onbirde başlayan Fransız sol açık, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde 11 maçın 9'una onbirde başlayarak, Avcı zamanından daha yüksek oynama oranına ulaştı.

Beşiktaşta NKoudou bilmecesi

SORUNU ADALE SAKATLIKLARI MI?

Kevin N'Koudou'nun bu sezon ve geçmiş sezonlardaki performans bilgilerine bakıldığında özellikle baldır gerilmesine bağlı adale sakatlığının öne çıktığı görülüyor.

Son beş sezonda 110 maça çıkan Fransız futbolcunun, sakatlık yüzünden oynamadığı haftalara bakıldığında, genel olarak adale zorlamalarına bağlı sakatlılar olduğu görülüyor. 5 sezonda toplam 35 maçı sakatlık sebebiyle kaçıran N'Koudou, bunların 22'sinde adale zorlaması ve buna bağlı sakatlıklar sebebiyle yer almamış. Bu sezon 9 maç benzer sakatlıklar geçiren N'koudou, bunların hepsini Abdullah Avcı zamanında ve ligin ilk yarısında yaşadı. Aralık 2019 ile COVID-19 arasının verildiği 17 Mart tarihleri arasında geçen 3 aylık dönemde sakatlık yaşamayan N'Koudou, maçların başladığı 12 Haziran tarihinden bu yana da gayet iyi durumda görünüyordu.

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GERÇEKTEN KRONİK Mİ VE KRONİKSE NİÇİN SAKLANDI

Ancak; Kayserispor maçından önce N'Koudou'nun hafta boyunca idmana çıkmamasının saklanması ve maça dakikalar kala teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kronik sakatlığının olduğunun açıklanması da oldukça ilginç bir durum halini aldı.

Futbolcunun sezon başında yapılan muayenelerinin ve hastane kontrollerinin temiz çıkmasına rağmen, sezon bitimine doğru bir anda 'kronik sakatlığı var' şeklinde ilan edilmesi, cevap bekleyen sorulardan biri olarak duruyor artık.COVID-19'un getirdiği sağlık tedbirleri kapsamında diğer tüm takımlar gibi Beşiktaş'ta da idmanlar basına kapalı ve bilgiler internet sitesi üzerinden veriliyor. Hafta boyunca paylaşılan antrenman bilgilerinde N'Koudou'nun antrenmanlara çıkmadığı belirtilmediği gibi, kronik sakat olduğu yönünde de geldiğinden bugüne kadar herhangi resmi bir açıklama yapılmamıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın bir anda 'N'Koudou'nun kronik sakatlığı var' şeklindeki açıklaması şok etkisi yaratırken, akıllara sakatlığın gizlenip gizlenmediği sorusunu da getiriyor.

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