Beşiktaş'ta Oğuzhan, Hasic ve Larin alkış topladı!



Antalyaspor maçı sonrası durum değerlendirmesi yapan Beşiktaş Yönetimi’nin, Oğuzhan, Hasic ve Larin’in de, tıpkı Mensah, N’Sakala, Atakan ve Welinton gibi yeni transferler olduğu görüşünü taşıdığı öğrenildi. Karşılaşma sonrasında kendi aralarında takımı analiz eden siyah - beyazlı idarecilerin “Oğuzhan, Larin ve Hasic çok iyi başladılar. Böyle üç oyuncuyu bonservisleriyle transfer etmeye kalksak maddi olarak mümkün olmazdı” dedikleri öğrenildi.



Transfer garantisi

Sivasspor karşısında bu üç oyuncunun bir hayli ön plana çıktıklarını düşünen yöneticilerin, “Böyle üstüne katarak devam ederlerse sanki yeni transferler yapmış gibi oluruz” dedikleri ortaya çıktı. Bu durumu daha önce Sergen Yalçın’a da anlatan Beşiktaş Yönetimi, yeni transferlerin de en kısa zamanda geleceği müjdesini verdi. Özellikle sağ bek ve forvet üzerinde duran yönetim, kanat ve orta saha transferlerini transferin son günlerine bırakmak istiyor.

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