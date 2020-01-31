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31.01.2020 - 08:00 |

Beşiktaş'ta öze dönüş hamlesi!

Futbol ve basketbol takımlarında arka arkaya gelen hamlelerle son dönemdeki sıkıntıların giderilmesi amaçlanıyor. Beşiktaş’ta artık yeni bir dönem başlıyor.

Beşiktaş'ta öze dönüş hamlesi!

CELAL UMUT EREN

Beşiktaş’ta artık yeni bir dönem başlıyor. Futbol ve basketbol takımlarında arka arkaya gelen hamlelerle son dönemdeki sıkıntıların giderilmesi amaçlanıyor. Beşiktaş’ta artık yeni bir dönem başlıyor. Futbol ve basketbol takımlarında arka arkaya gelen hamlelerle son dönemdeki sıkıntıların giderilmesi amaçlanıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, ekonomik anlamda zorlu bir dönemden geçilirken, daha farklı adımlar atıyor. Sergen Yalçın ve Burak Bıyıktay ile camiayı tanıyan isimler göreve getiriliyor. Hem maddi hem de manevi anlamda başarı amaçlanıyor. Bunun için de öze dönüş gerçekleşiyor.Kartal’da ilk olarak erkek basketbol takımında coach değişikliği oldu. Aylık 50 bin dolar maaş alan Dusko Ivanovic’le yolları ayıran siyah-beyazlılar, daha önce kulübün basketbol şubesinde yardımcı antreör, başantrenör ve genel menajer olarak görev yapan Burak Bıyıktay’ı aylık 5 bin dolar maaşla göreve getirildi. Ayrıca yeniden yapılandırma görevi de takımın eski coachlarından Ahmet Kandemir’e verildi. Futbolda da Abdullah Avcı ile yaşanan sıkıntılardan sonra Sergen Yalçın dönemi başladı. Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen ve futbolculuğunda efsaneleşen Yalçın, Dolmabahçe’ye bu kez teknik adam olarak geri döndü.  

Beşiktaşta öze dönüş hamlesi

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