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19.03.2020 - 07:00 |

Beşiktaş'ta personele maaş takviyesi

Siyah-beyazlı yönetimin dört aydır maaş alamayan personelin bu zor günlerde sıkıntı çekmemesi için tedbirler alacağı öğrenildi.

Tüm sektörlerde olduğu gibi koronavirüs salgınından maddi olarak büyük ölçüde etkilenen Beşiktaş Yönetiminin, dört aydır maaş alamayan personelin bu zor günlerde sıkıntı çekmemesi için tedbirler alacağı öğrenildi.

Birikmiş maaşların bir kısmını ödeyerek personelin temel ev ihtiyaçlarının giderilmesini sağlayacak olan siyah-beyazlılar, virüs nedeniyle tüm branşlarda ek tedbirler alacak. Tüm yönetiticiler kendilerine bağlı branştaki sporcu ve personel ile toplantılar yaptığı bildirilirken, kulüp içerisindeki birçok faliyet de askıya alındı.

Beşiktaşta personele maaş takviyesi

 

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