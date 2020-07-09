Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz kulübeye, Caner Erkin 11'e...

SERDAR SARIDAĞ

Hes Kablo Kayserispor deplasmanından eli boş dönen Beşiktaş bugün son haftaların formda ekiplerinden Kasımpaşa ile kritik bir puan mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlı takım sahadan galibiyetle ayrılarak üçüncülük iddiasını sürdürmeye çalışacak.





Teknik Direktör Sergen Yalçın, Kayserispor maçında yenilen goller nedeniyle çok konuşulan kaleci Ersin ve sol bek Rıdvan’a sahip çıkmaya devam ediyor. Genç oyuncularla görüşen deneyimli teknik adamın bir kez daha futbolda bu tür tatsız tecrübelerin olduğunu fakat bunlara takılıp kalınmaması gerektiğini aktardı.

Kasımpaşa maçında sahaya farklı bir 11 çıkarmayı düşünen Sergen Yalçın üst üste gelen karşılaşmalar nedeniyle bazı isimleri dinlendirecek. Morali bozulan Rıdvan’ı kaybetmemek için bu maç yedeğe çekmeyi planlayan siyah-beyazlı hocanın, Ricardo Quaresma’nın karşısına deneyimli sol bek Caner Erkin’i çıkarmayı düşündüğü belirlendi. Caner’in önünde ise N’Koudou’nun tam hazır olmaması yüzünden yine Diaby’nin yer alacağı ifade edildi.

Bu arada Sergen Yalçın’ın, yöneticilerle yaptığı son görüşmede demoralize durumdaki genç oyuncuların korunması gerektiği düşüncesini paylaştığı öğrenildi. Gençlerin bazen oynatılmayarak da kazanılabileceğini kaydeden Yalçın’ın, Rıdvan Yılmaz’ı Kayserispor maçında yaptığı hataya takılıp kalması yüzünden oyundan aldığını da dile getirdiği belirtildi.