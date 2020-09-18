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18.09.2020 - 07:00 |

Beşiktaş'ta sağ bekte rota yabancıya döndü

Nazım Sangare için Antalyaspor’la maddi konularda anlaşma sağlayamayan Beşiktaş Yönetimi, sağ bek transferinde rotasını yeniden Roma’da top koşturan Davide Santon ve Sporting Lizbon forması giyen Valentin Rosier’e çevirdi.

Beşiktaş'ta sağ bekte rota yabancıya döndü
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Serdar Sarıdağ

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın ısrarla istediği sağ bek transferinde bir süredir Antalyaspor forması giyen Nazım Sangare üzerinde yoğunlaşan Beşiktaş Yönetimi, kırmızı-beyazlı kulübün maddi konularda geri adım atmaması nedeniyle başka isimlere yöneldi.

Nazım’ı tamamen rafa kaldırmayan fakat bu transferde umudu gittikçe azalan siyah-beyazlılar, başta Roma’da oynayan Davide Santon olmak üzere yabancı adaylara ağırlık verecek. Beşiktaş’ın şimdiye kadar yaptığı tüm transferlerin maliyeti, Domagoj Vida ile Adem Ljajic’in toplam yıllık parasına bile ulaşmadı. Maliyeti yüksek çok sayıda oyuncuyla yollarını ayıran ve ciddi bir tasarruf sağlayan siyah-beyazlılar önümüzdeki dönemde de mali kriterlerden taviz vermeyecek.

Beşiktaş Yönetimi, Santon dışında Bayern Münih forması giyen Mert Yılmaz’ı da bitirmek istiyor. Mert gelse bile bir tane daha tecrübeli sağ bek almak isteyen Kartal, Sporting’de oynayan Fransız sağ bek Valentin Rosier’i de kiralık olarak gündeminde tutuyor.

Sergen Yalçın’ın ilk tercihi Antalyasporlu Nazım Sangare olsa da siyah-beyazlılar, maddi sıkıntıları öne sürerek deneyimli teknik adamın önüne daha farklı isimler koyacak. Beşiktaş ayrıca bir kanat oyuncusu ve forvet transferini de en kısa zamanda bitirmeye çalışacak.

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Beşiktaşta sağ bekte rota yabancıya döndü

 

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