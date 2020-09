Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan basın toplantısı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyecek.

Sivasspor’a geçen hafta mağlup oldukları The Land Of Legends Cup maçından sonra, “Konuşmam gereken şeyler var” diyerek geniş kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı yapacağını açıklayan Yalçın, transfer çalışmaları başta olmak üzere takımın son durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunacak. Deneyimli hocanın merakla beklenen basın toplantısı saat 13.30’da başlayacak.

Bu arada Antalyaspor’u 3-0 yenerek The Land Of Legends Cup’ı üçüncü sırada kapatan Kartal’da bir günlük izin bitti. Siyah-beyazlı takım bugün 11.00’de yapacağı idmanla Süper Lig’in ilk haftasında pazar günü deplasmanda Trabzonspor’la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.

Francisco Montero'nun Beşiktaş'taki İlk Açıklamaları