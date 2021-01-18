Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan inanılmaz derbi yüzdesi

Süper Lig'in 19. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'ı 2-0 yenen Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde istikrarlı görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Geçen sezon deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor maçıyla göreve başlayan Yalçın, kazandırdığı istikrarla takımını zirveye çıkarmayı başardı.

Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde geçen sezon 15 maça çıkan ve bunların 10'unu kazanan siyah-beyazlı takım, yüzde 66,6 kazanma oranı tutturdu. 2019-2020 sezonunun 19. haftasında 7. sırada kalan Beşiktaş, Yalçın'ın göreve gelmesiyle sezonu 3. sırada tamamlamayı bildi.

Bu sezonki 18 karşılaşmada 12 galibiyet elde eden Beşiktaş, yine yüzde 66,6'lık galibiyet oranıyla istikrarını korudu.

Sezonun 7 haftalık bölümünde 3 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgi alan ve bir haftayı maç yapmadan geçen siyah-beyazlı takım, 10. sırada kaldı. Sonraki 12 maçta 9 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgiyle performansını artıran Beşiktaş, ilk 7 haftadaki kazanma oranını yüzde 50'den yüzde 66,6'ya yükselterek zirveye yerleşti.

Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğündeki 2 sezonda 33 maçta rakiplerine 22 kez üstünlük kurarak genelde de yüzde 66,6'lık kazanma oranı yakaladı.

Abdullah Avcı döneminde çok düşmüştü

Beşiktaş'ın kazanma oranı geçen sezonun başında göreve gelen Abdullah Avcı yönetiminde ciddi düşüş yaşamıştı. Avcı'nın teknik direktörlüğünde Süper Lig'de 18 maça çıkan ve bunların 9'unu kazanabilen siyah-beyazlı ekip, yüzde 50 galibiyet oranında kaldı.

Güneş'in şampiyonluk oranlarına yaklaştı

Beşiktaş, 4 sezon görev yapan Şenol Güneş yönetiminde ise 136 lig maçında rakiplerine 88 kez üstünlük kurarak yüzde 64,7 galibiyet oranı yakaladı.

Siyah-beyazlı takıma 2015-2016 sezonunda elde edilen şampiyonlukta 34 maçta 25 galibiyet aldıran ve yüzde 73,5 kazanma oranı tutturan Güneş, bir sonraki sezon da 23 galibiyetle yüzde 67,6'lık başarı elde etti.

Güneş yönetiminde 2017-2018'de 34 maçta 21 galibiyet alan ve yüzde 61,7 oran yakalayan siyah-beyazlı takım, bir sonraki sezon 19 galibiyetle bu yüzdenin 55,8'e düşmesine engel olamadı.

Sergen Yalçın, Güneş'in ilk 2 sezondaki şampiyonluk oranlarına da her geçen hafta yaklaşmayı başardı.

Derbilerde daha başarılı

Beşiktaş, Yalçın yönetiminde derbi maçlarda da Avcı ve Güneş'e göre daha başarılı bir görüntü ortaya koydu. Güneş'in teknik direktörlüğünde 4 sezonda 16 maça çıkan ve 7 galibiyet, 5 beraberlik ile 4 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, yüzde 43,7'lik kazanma oranı yakaladı.

Avcı yönetiminde geçen sezon 2 derbi maçta birer galibiyet ve yenilgi alan Beşiktaş, bu kategoride yüzde 50'de kaldı.

Yalçın ile 2 sezonda 4 derbi mücadelesine çıkan ve bunların 3'ünü kazanıp birinden beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, camia için önemli olan bu karşılaşmalarda galibiyet oranını yüzde 75'e kadar çıkarmayı başardı.