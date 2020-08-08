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HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan yönetime 'İstanbul' talebi!
08.08.2020 - 07:00 |

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan yönetime 'İstanbul' talebi!

2020-21 sezonunu hazırlıklarına başlayacak Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın hazırlık maçlarının İstanbul’da oynanmasını istedi.

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2020-21 sezonunu bir kaç gün içerisinde başlatacak olan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın, takımı tesislerde toplayacak. İstanbul dışında kampa sıcak bakmayan Yalçın, hazırlık maçlarının İstanbul’da oynanmasını istedi. Yönetimin, İstanbul takımlarıyla görüşerek turnuva düzenlenmesini isteyeceği öğrenildi.

Beşiktaşta Sergen Yalçından yönetime İstanbul talebi

 

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