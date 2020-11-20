Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan zorunlu kadro! İşte muhtemel 11...

Süper Lig'de inişli-çıkışlı bir grafik çizen ve 10 puanla 11inci sırada yer alan Beşiktaş, ligin 9'uncu haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Yarın akşam Vodafone Parkta oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak.

Ümit Öztürk'ün düdük çalacağı karşılaşma Covid-19 önlemleri kapsamında alınan yeni kararlar uyarınca tamamen seyircisiz oynanacak.

BAŞAKŞEHİR MAÇIYLA BAŞLAYACAK ZOR SERİ KADERİ BELİRLEYECEK

7 maçta 10 puan toplayan ve attığı 10 gole karşın 12 gol yiyerek averajını da -2 yapan Beşiktaş, 42 hafta sürecek ligin henüz başında olunduğu için yarıştan uzaklaşmadı. Ancak; Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir ile başlayacak 4 maçlık zor seride alacağı puanlar en azından ligin ilk devresi için net bir tahmin verecek. Başakşehir'in ardından Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşacak olan siyah beyazlılar, ardından Kasımpaşa ile sahasında mücadele edecek. Beşiktaş 4 maçlık seriyi deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile kapatacak.

CEZALI, HASTALIK VE SAKATLIKTAN DOLAYI 7 EKSİK

Beşiktaş, milli arada hastalık ve sakatlıklarla boğuştu. Tüm dünyayı saran ve Türkiye'de de şiddetini oldukça artıran Covid-19 salgınından en çok etkilenen takımlardan biri olan siyah beyazlılar, son iki haftada tam 8 futbolcusunun pozitif olmasıyla sarsıldı. Bunun yanı sıra milli takımlara giden futbolcular ve sakat, cezalı oyuncuların da olması, teknik direktör Sergen Yalçın'ın zaman zaman 11-12 futbolcuyla çalışmasına neden oldu. Tecrübeli teknik adam alt yapı oyuncularıyla desteklediği antrenmanların sadece son ikisine Covid-19 karantinası biten Necip ve N'Sakala ile milli takımlardan dönen futbolcuları dahil edebildi. Siyah beyazlılarda kırmız kart cezalısı Ersin, sakatlığı tam geçmeyen Gökhan Töre ve Welinton ile hasta olan Vida, Oğuzhan, Hasic ve Rosier şu an için görünen eksik futbolcular.

ALTERNATİFSİZ ZORUNLU KADRO

Teknik direktör Sergen Yalçın eksik futbolcuların çok olmasından dolayı alternatifsiz bir kadro kurmak zorunda kalacak. Kalede cezalı olan Ersin'in yerine Utku'yu oynatacak olan Yalçın, genç kalecinin son iki günde adalesindeki sakatlığın geçmemesi ve oynamasını engellemesi durumunda kaleyi 16 yaşındaki Emre Bilgin'e verecek. Utku Yuvakuran'ın tedavisinin son ana kadar devam edeceği ve %90 iğne ile oynayacağı öğrenilirken defansta da yine faklı oyuncular görev alacak. İyileşmelerine ve son iki idmana çıkmalarına rağmen 14 gündür ev karantinasında olan Necip ve N'Sakala'nın kadroda olması ve maçın gidişine göre oyuna dahil olması bekleniyor. Tecrübeli adamın sahaya sürmeyi düşündüğü defans dörtlüsü Dorukhan, Josef, Montero ve Rıdvan şeklinde. İki oyuncuyu defansta görevlendireceği ve Oğuzhan da hasta olduğu için fazla seçeneği kalmayan Yalçın'ın, orta saha kurgusunu Atiba, Ghezzal, Mensah, Ljajic ve Larinden oluşturması yüksek ihtimal. Yalçının gol yollarındaki tercihi ise Aboubakar olacak.

Beşiktaş'ın Başakşehir maçındaki muhtemel 11i şöyle: Utku Yuvakuran (Emre Bilgin)- Dorukhan Toköz, Josef, Montero, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Ghezzal, Mensah, Ljajic, Larin, Aboubakar.