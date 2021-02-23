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23.02.2021 - 09:11 | | Sabah

Beşiktaş'ta son dakika Rosier gelişmesi!

Beşiktaş Yönetimi, Fransız sağ bek Rosier için Portekiz kulübü Sporting Lizbon ile pazarlık masasında.

Beşiktaş'ta son dakika Rosier gelişmesi!
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24 yaşındaki oyuncu için Siyah-Beyazlı yönetiminin ilk olarak Portekiz kulübüne 1 yıllık daha kiralama teklifi sunacağı öğrenilmişti. Ancak Beşiktaş bir yandan da bonservis için görüşmelerini sürdürdüğü ortaya çıktı.

Beşiktaş Yönetimi, Fransız sağ bek Rosier için Portekiz kulübü Sporting Lizbon ile pazarlık masasında… 24 yaşındaki oyuncu için Siyah-Beyazlı yönetiminin ilk olarak Portekiz kulübüne 1 yıllık daha kiralama teklifi sunacağı öğrenilmişti. Ancak Beşiktaş bir yandan da bonservis için görüşmelerini sürdürdüğü ortaya çıktı. Portekiz medyasında yer alan haberde Beşiktaş'ın S.Lizbon'a 2.5 milyon Euro teklif ettiği yazıldı.

Beşiktaşta son dakika Rosier gelişmesi

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