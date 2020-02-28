Beşiktaş'ta Trabzon kadrosu sahaya

Süper Lig’in 24. haftasında bugün Aytemiz Alanyaspor’la deplasmanda kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı futbolcular, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, istasyon koşularının ardından 5’e 2 ve dar alanda kontrol pas ile taktik çalışmaları yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren idman çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Siyah-beyazlı takım akşam saatlerinde özel uçakla Alanya’ya giderek kampa girdi.



Teknik patron Sergen Yalçın, Alanyaspor karşısında geçen haftaki Trabzonspor maçının kadrosunda değişiklik yapmayacak. Karadeniz ekibiyle 2-2 berabere kaldıkları maçta sergilenen oyundan memnun olan Yalçın, Kevin Prince Boateng ve Jeremain Lens’e yine ilk 11’de forma verecek.

Douglas ve Roco İstanbul’da kaldı

Bademcik enfeksiyonu ve yüksek ateş nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyen Adem Ljajic, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının kadrosunda yer aldı. Hafta boyu takımla çalışan Ljajic’in yedek soyunacağı aktarıldı. Genç oyunculardan Erdoğan Kaya ile Rıdvan Yılmaz da 21 kişilik listeye dahil edildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın, yabancı oyunculardan Enzo Roco ve Douglas’ı ise kadroya almayarak İstanbul’da bıraktı.

6 oyuncu sınırda

Süper Lig’de kritik bir süreçten geçen Kartal’da tam 6 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Burak, Atiba, Caner, N’Koudou, Umut ve Boyd, Aytemiz Alanyaspor karşısında kart görmeleri halinde gelecek haftaki Ankaragücü maçında cezalı duruma düşecek.

Yenilgi yok

Beşiktaş, Süper Lig’de 7 kez karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor’a hiç mağlup olmadı. Geride kalan müsabakaların 6’sını siyah-beyazlı takım kazandı, 1 maç berabere bitti. Kartal bu maçlarda rakip fileleri 15 kez havalandırırken, kalesinde 4 gol gördü. Sezonun ilk yarısında Vodafone Park’ta oynanan maçı ev sahibi ekip, Burak Yılmaz ve Diaby’nin golleriyle 2-0 kazanmıştı.

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