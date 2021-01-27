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27.01.2021 - 15:18 |

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında 31 Ocak Pazar günü Trabzonspor ile Vodafone Park'ta oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları
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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası, basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

Antrenmana babaannesi vefat eden kaleci Ersin Destanoğlu katılmazken, basına açık bölümde siyah-beyazlı oyuncular, koşu ve ısınma çalışmaları gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı ekibin, idmanın geri kalan kısmında pas ve taktik ağırlıklı çalıştığı öğrenildi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Beşiktaşta Trabzonspor maçı hazırlıkları

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