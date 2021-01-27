27.01.2021 - 15:18 |
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında 31 Ocak Pazar günü Trabzonspor ile Vodafone Park'ta oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası, basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.
Antrenmana babaannesi vefat eden kaleci Ersin Destanoğlu katılmazken, basına açık bölümde siyah-beyazlı oyuncular, koşu ve ısınma çalışmaları gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlı ekibin, idmanın geri kalan kısmında pas ve taktik ağırlıklı çalıştığı öğrenildi.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.