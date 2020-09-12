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12.09.2020 - 07:00 |

Beşiktaş'ta Trabzonspor öncesi Larin belirsizliği!

Beşiktaş, Trabzonspor maçı öncesi forvet sıkıntısı çekerken, Sergen Yalçın’ın Larin’e bugün yapılacak testleri geçmesi halinde şans vereceği öğrenildi

Beşiktaş'ta Trabzonspor öncesi Larin belirsizliği!
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SERDAR SARIDAĞ

Süper Lig’in ilk haftasında Trabzonspor ile oynayacak olan Beşiktaş’ta, sakatlığı bulunan Larin, dün takımla birlikte idmana çıktı. Larin’in bu dönüşü Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yüzünü güldürürken, Kanadalı oyuncunun ağrıları olmaması durumunda, Trabzonspor maçında forma giymesi bekleniyor.
Forvet transferinin henüz bitmemesi, Larin’in sakatlık yaşaması nedeniyle Trabzonspor maçı öncesi sıkıntı yaşayan Teknik Direktör Sergen Yalçın, bugün yapılacak testi geçmesi halinde tecrübeli futbolcuya ilk on birde görev verecek.
Yönetimden forvet transferinin bir an önce bitirilmesini isteyen Yalçın, Kalinic’in alınma ihtimali olduğu sürece bu oyuncunun üzerinde durulmasını istedi. Yalçın, Kalinic’te umut tükendiği anda prensip anlaşmasına varılan diğer isimlerden biriyle anlaşılabileceğini de yönetime iletti.
Öte yandan Trabzonspor maçının kadrosu üzerinde çalışan deneyimle teknik adamın, dünkü antrenmanda yapılan çift kale maçta Hasic’i ilk on birde oynattığı bildirildi.

Beşiktaşta Trabzonspor öncesi Larin belirsizliği

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