Beşiktaş'ta transfer zirvesi! Sergen Yalçın ve Başkan Çebi...

SERDAR SARIDAĞ

Fenerbahçe derbisini kazanarak teknik adamlık kariyerine anlamlı bir zafer daha ekleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşma sonrası yeni sezon planlamasıyla ilgili yaptığı açıklamayla kafaları karıştırdı. Yeni sezon için 8-10 transfer yapmak zorunda olduklarını ifade eden siyah-beyazlı hocanın, bu sayının içerisine takımdan ayrılan Karius, Rebocho ve Victor Ruiz’in yerlerine gelecek isimleri de dahil ettiği aktarıldı.



Sol bek için daha önce Fabrice NSakala ile anlaşan siyah-beyazlı yönetimle bir planlama yapan Sergen Yalçın’ın, stoper hattı ile orta sahaya çok önem verdiği ortaya çıktı. Kiralık olan ve takımdan ayrılması beklenen Mohamed Elneny’nin yerinin mutlaka doldurulması gerektiğini söyleyen Yalçın, orta alanın yanı sıra en az iki stoper istedi.



Kiralık sözleşmesi biten Abdoulay Diaby’nin yerine her iki kanatta görev yapabilen bir futbolcunun alınmasını talep eden Sergen Yalçın, forvet hattının da kesinlikle takviye edilmesini istiyor. Öncelikle takımdan gidecek ve kadroda tutulacak oyuncular konusunda önümüzdeki günlerde Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerle bir araya gelecek olan Beşiktaş’ın teknik patronu, şampiyonluk için geniş ve kaliteli bir kadro kurmak zorunda olduklarını düşünüyor. Kulübün maddi şartlarına göre transfer listesi hazırlayacak olan yönetim ve teknik heyet en ekonomik ve en kaliteli kadroyu oluşturmak için yoğun çaba harcayacak.

İlkleri yaşadı

Süper Lig’in 7. sırasında teslim aldığı Beşiktaş’ı 14 haftalık süreçte 4. basamağa taşıyan Teknik Direktör Sergen Yalçın ilk derbi zaferine Fenerbahçe karşısında imza attı. Teknik adam olarak ilk derbi deneyimini Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray’a karşı yaşayan ve sahadan golsüz beraberlikle ayrılan Yalçın siftahı Fenerbahçe karşısında yaptı. Sergen Yalçın bu galibiyetle aynı zamanda Beşiktaş’ın başında ligde ilk kez 3’te 3 yaptı. Önceki haftalarda peş peşe iki galibiyet alabilen Yalçın yönetimindeki Kartal daha sonra çıktığı maçlarda puan kayıpları yaşamıştı.

Sergen Yalçın İmza Töreni