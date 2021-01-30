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30.01.2021 - 00:15 | | AA

Beşiktaş'ta voleybol şube sorumluluğuna Semih Çıtak getirildi

Beşiktaş'ta voleybol şube sorumluluğuna eski voleybolcu Semih Çıtak getirildi.

Beşiktaş'ta voleybol şube sorumluluğuna Semih Çıtak getirildi
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Beşiktaş'ta voleybol şube sorumluluğuna eski voleybolcu Semih Çıtak getirildi. 

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, "Kulübümüzün voleybol şube sorumluluğu görevine, eski voleybolcularımızdan kongre üyemiz Semih Çıtak getirilmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Çıtak'a hoş geldin der, görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaşta voleybol şube sorumluluğuna Semih Çıtak getirildi

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