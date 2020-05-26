Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta yarın yeni testler yapılacak
26.05.2020 - 16:27 | | İSTANBUL (İHA)

Beşiktaş'ta yarın yeni testler yapılacak

Beşiktaş'ta son yapılan korona virüs testlerinde tüm sonuçların negatif çıkmasının ardından siyah-beyazlılar antrenmanlara hız kesmeden devam etmişti. Kulüp, yarın tekrar test yapılacağını açıkladı.

Beşiktaş'ta yarın yeni testler yapılacak
ABONE OL

Korona virüs nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından Beşiktaş'ta futbolcular, teknik heyet, kulüp personeli ve yöneticilere test yapılmış ve daha önce yapılan 2 ayrı testte Başkan Ahmet Nur Çebi dahil 10 kişinin korona virüs testi pozitif çıkmıştı.

Bu sonuçların ardından idmanlara ara veren siyah-beyazlılar, son yapılan testlerin tamamının negatif çıkmasıyla çalışmalarına tekrar başlamıştı. Alınan önlemler kapsamında Beşiktaş'ta yarın yeniden Covid-19 testleri yapılacak.

Beşiktaşta yarın yeni testler yapılacak

 

Frenkie De Jong ve köpeğinin karantinadaki keyifli anlarını izliyoruz...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe, Riva'da kampa girdi

Fenerbahçe, Riva'da kampa girdi

Milan: "İbrahimovic'in aşil tendonu mükemmel şekilde sağlam"

Milan: "İbrahimovic'in aşil tendonu mükemmel şekilde sağlam"

Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Vasilije Micic: Ergin Ataman ile çok iyi bir ilişkimiz var

Vasilije Micic: Ergin Ataman ile çok iyi bir ilişkimiz var

Sıradaki Haber