Beşiktaş'ta yarın yeni testler yapılacak

Korona virüs nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından Beşiktaş'ta futbolcular, teknik heyet, kulüp personeli ve yöneticilere test yapılmış ve daha önce yapılan 2 ayrı testte Başkan Ahmet Nur Çebi dahil 10 kişinin korona virüs testi pozitif çıkmıştı.

Bu sonuçların ardından idmanlara ara veren siyah-beyazlılar, son yapılan testlerin tamamının negatif çıkmasıyla çalışmalarına tekrar başlamıştı. Alınan önlemler kapsamında Beşiktaş'ta yarın yeniden Covid-19 testleri yapılacak.





