Beşiktaş'ta yeni ikili; Dorukhan Toköz ve Fatih Aksoy!

SERDAR SARIDAĞ

Yeni sezonda çok daha düşük bütçeli fakat sahadaki mücadelesiyle alkışlanacak bir takım oluşturmanın çalışmalarını yapan Beşiktaş Yönetimi, orta saha planlamasında Dorukhan Toköz ile Fatih Aksoy’a ayrı bir önem veriyor.



Dorukhan’ı çok düşük bir maliyetle Eskişehirspor’dan kadrosuna katan, Fatih Aksoy’u ise kendi altyapısından yetiştiren ve daha sonra bir model çerçevesinde 1.5 yıllığına Sivasspor’a kiralayan siyah-beyazlılar, genç yıldızların en kısa zamanda takıma monte edilmesini planlıyor. Atiba, Elneny ve Necip gibi tecrübeli orta sahalara sahip olan Kartal, Atiba’nın ilerleyen yaşı, kiralık olan Elneny’nin de ayrılma ihtimali nedeniyle yeni yapılanmanın başrollerini Dorukhan ve Fatih’e verecek.



Yunan orta saha Mantalos tipinde tecrübeli bir oyuncunun yanı sıra altyapıdan yeni çıkan Kartal’ı da bu bölgeye monte etmek isteyen siyah-beyazlılar, bu stratejiyi tüm bölgelere uygulayacak. Utku ve Ersin’i de yeni kaleci yapılanmasında kazanmak isteyen yönetim tüm çalışmalarını kendi öz kaynakları üzerine yoğunlaştıracak.



Bu arada Samet Aybaba dönemindeki FEDA anlayışında olduğu gibi yeniden üretim futboluna geçecek olan Beşiktaş’ın, başka kulüplerin altyapısından yetişmiş ve yaşı 18’i geçmiş yetenekleri de yakın takibe aldığı ortaya çıktı. Bu oyuncuların önümüzdeki dönemde birer birer kadroya dahil edilmesinin planlandığı aktarıldı.

‘Başarılı oldum’

Fatih Aksoy, 1,5 yıl önce Demir Grup Sivasspor’a kiralık giderek çok doğru bir karar verdiğini söyledi. Rıza Çalımbay’ın adeta seviye atlattığı 22 yaşındaki futbolcu, “Beşiktaş’ta kalarak, bekleyebilirdim ama bunun bana ne katacağını bilmiyordum. Ben gidip, savaşmak istedim. Kalsaydım Beşiktaş formasını hiç giymeden, 1 yıl sonra ayrılmak zorunda kalabilirdim. Çok doğru bir karar aldığımın farkındayım. Amacım Sivas’a hizmet edip, güçlü bir şekilde Beşiktaş’a dönmekti. Bunu da büyük oranda başardığımı düşünüyorum” dedi.

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