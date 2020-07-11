BeÅŸiktaÅŸ'ta Yeni Malatyaspor hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!
BeÅŸiktaÅŸ, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±nÂ hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
BeÅŸiktaÅŸ Futbol TakÄ±mÄ±, SÃ¼per Lig'in 32. haftasÄ±nda 13Â Temmuz Pazartesi gÃ¼nÃ¼ deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±nÂ hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re BJK Nevzat DemirÂ Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n yÃ¶netimindeÂ gerÃ§ekleÅŸtirildi.
IsÄ±nma ve istasyon koÅŸularÄ± ile aÃ§ma germe hareketleriyle baÅŸlayanÂ idmanda futbolcular, gruplar halinde ayak tenisi oynadÄ±. Antrenman soÄŸumaÂ hareketleriyle sona erdi.
BeÅŸiktaÅŸ, yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla BtcTurk Yeni Malatyaspor maÃ§Ä±Â hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayacak. Siyah-beyazlÄ±lar, Ã¶ÄŸleden sonra Malatya'ya giderekÂ kampa girecek.
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