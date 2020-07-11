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11.07.2020 - 22:32 |

BeÅŸiktaÅŸ'ta Yeni Malatyaspor hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!

BeÅŸiktaÅŸ, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±nÂ  hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

BeÅŸiktaÅŸ'ta Yeni Malatyaspor hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!
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BeÅŸiktaÅŸ Futbol TakÄ±mÄ±, SÃ¼per Lig'in 32. haftasÄ±nda 13Â  Temmuz Pazartesi gÃ¼nÃ¼ deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±nÂ  hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â 

Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re BJK Nevzat DemirÂ  Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n yÃ¶netimindeÂ  gerÃ§ekleÅŸtirildi.

IsÄ±nma ve istasyon koÅŸularÄ± ile aÃ§ma germe hareketleriyle baÅŸlayanÂ  idmanda futbolcular, gruplar halinde ayak tenisi oynadÄ±. Antrenman soÄŸumaÂ  hareketleriyle sona erdi.

BeÅŸiktaÅŸ, yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla BtcTurk Yeni Malatyaspor maÃ§Ä±Â  hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayacak. Siyah-beyazlÄ±lar, Ã¶ÄŸleden sonra Malatya'ya giderekÂ  kampa girecek.

BeÅŸiktaÅŸta Yeni Malatyaspor hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±

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