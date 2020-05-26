Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BJK Nevzat DemirÂ Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n yÃ¶netimindeÂ gerÃ§ekleÅŸtirildi.

IsÄ±nma ve istasyon koÅŸularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aÃ§ma germe hareketleriyleÂ baÅŸlayan akÅŸam antrenmanÄ±, pas, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pasÂ Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla devam etti. Taktik programÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarla sÃ¼ren idman,Â yarÄ± sahada oynanan taktik maÃ§ ve sonrasÄ±ndaki ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla sona erdi.

BeÅŸiktaÅŸ, hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla devam edecek.

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