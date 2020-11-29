Beşiktaş'tan 15 yıl sonra Kadıköy zaferi!

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş, 4-3'lük skorla kazandı.

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın 4 ve 20. dakikalardaki golleriyle maça 2-0 öne geçerek başladı. Fenerbahçe, 34. dakikada Papiss Cisse'nin golüyle farkı 1'e indirdi.

İkinci yarının başında Beşiktaş, Cyle Larin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Necip Uysal, 53. dakikada golüyle skoru 3-1'e getirdi. Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın 68. dakikadaki golüyle farkı tekrar 1'e indirdi. Beşiktaş, Fabrice Nsakala ile 88. dakikada skoru 4-2'ye getirdi. Ozan Tufan, 90+7. dakikada penaltıdan attığı golle maçın skorunu belirledi.

Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanında 17 Nisan 2005'te 4-3 kazandığı maçtan sonra ilk kez Kadıköy'de derbi galibiyeti elde etti. Bu maçtan önceki 18 maçta Fenerbahçe 11 kez kazanmış, 7 maç ise berabere bitmiştir.

Beşiktaş, Aboubakar ile bu sezon en erken golünü attı. Ayrıca Aboubakar, 2017'den sonra ilk kez Beşiktaş formasıyla iki gol attı. Necip Uysal ise Beşiktaş formasıyla 5 yıl aradan sonra ilk kez gol attı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 10 maç ve 20 puanda kaldı ve ligde 3. sıraya düştü. Beşiktaş ise 9 maçta puanını 16'ya yükseltti.

Fenerbahçe, gelecek hafta Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.